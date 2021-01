Venezuela: nuovo presidente parlamento promette riconciliazione, ma oppositori paghino per reati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jorge Rodriguez, nuovo presidente dell'Assemblea nazionale (An) del Venezuela, ha inaugurato oggi la nuova legislatura elencando i "reati" compiuti dai membri del parlamento uscente "contro i più umili e contro il popolo". Rodriguez, già ministro della Comunicazione nei governi del presidente Nicolas Maduro, ha assicurato il suo impegno per la pacificazione e il dialogo tra tutti i settori della società, senza però "dimenticare" i reati che gli ex deputati saranno chiamati a pagare. "Ci sono offese che non si possono ignorare, e se vogliamo cercare la riconciliazione dobbiamo affrontare quello che è accaduto in quest'aula negli ultimi cinque anni", ha detto Rodriguez rimandando al parlamento sin qui controllato dalle opposizioni ma le cui funzioni erano da anni disconosciute dal governo. (segue) (Vec)