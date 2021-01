Venezuela: nuovo presidente parlamento promette riconciliazione, ma oppositori paghino per reati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rodriguez, fratello dell'attuale vice presidente Delcy, ha accusato le opposizioni di aver "rubato migliaia di milioni di dollari che sarebbero stati utili per l'acquisto di alimenti, vaccini e medicinali per il popolo", per "allestire ospedali, soprattutto in questo periodo di pandemia". Il neo presidente ha detto che sotto la guida del suo predecessore, il leader oppositore Juan Guaidò, il parlamento ha stretto anche patti con gruppi irregolari e trattato la cessione dell'Esequibo, terra contesa con la vicina Guyana, in cambio di "maggiore potere". Accuse sono state rivolte anche ai mezzi di comunicazione internazionale, che hanno "applaudito alle sanzioni illegali e alle misure coercitive di governi stranieri contro il Venezuela". (segue) (Vec)