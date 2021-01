Venezuela: Pompeo, Usa continuano a riconoscere Guaidò come "legittimo presidente ad interim"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continueranno a riconoscere Juan Guaidò come presidente "ad interim" del Venezuela, carica legata alla sua qualità di speaker del parlamento eletto nel 2015. Lo ha detto il segretario di Stato Michael Pompeo ribadendo, in una nota, il disconoscimento di Washington alle elezioni legislative del 6 dicembre, che hanno consegnato alle forze del presidente Nicolas Maduro il controllo del parlamento. Alle urne, scrive Pompeo, "il regime ha messo in atto elezioni fraudolente", respinte da "60 paesi in tutto il mondo" e da vari enti internazionali tra cui l'Unione europea (Ue) e l'Organizzazione degli Stati americani (Osa). "Eletto in modo fraduolento", il blocco dei nuovi parlamentari, in stragrande maggioranza legati a Maduro, "occupano ora il palazzo legislativo federale a Caracas. Riteniamo questo gruppo illegittimo e non riconosceremo i suoi pronunciamenti", fa sapere il segretario di Stato. (segue) (Nys)