Venezuela: Pompeo, Usa continuano a riconoscere Guaidò come "legittimo presidente ad interim" (2)

- Pompeo ricorda quindi che Guaidò e la "legittima" Assemblea nazionale eletta nel 2015 hanno approvato a fine novembre la riforma dello statuto di Transizione che,k in base alla costituzione del Venezuela, fornisce "esplicite basi legali" per dare al parlamento uscente il potere di mantenere il suo ruolo. Il "presidente Guaidò e l'Assemblea nazionale sono gli unici rappresentanti democratici del popolo del Venezuela, riconosciuti come tali dalla comunità internazionale e dovrebbero essere esentati dalle persecuzione, minacce, e altri abusi portate avanti da Maduro". (segue) (Nys)