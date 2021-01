Diritti: Pd Frosinone, ddl Zan da approvare presto contro odio e a sostegno vittime (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sosteniamo questa legge" contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, "che prende in carico le vittime oltre a prevedere delle pene per gli aggressori. Per le vittime infatti serve sostegno legale, psicologico, economico", ha commentato la consigliera regionale del Lazio Sara Battisti (Pd) intervenuta all’iniziativa. "Anche la Regione Lazio ha presentato diversi disegni di legge in merito, in attesa dell’approvazione della legge nazionale. Erano quattro, uno presentato dalla consigliera Bonafoni, uno dalla consigliera Tidei, uno della consigliera Pernarella e poi quello a firma della consigliera Leonori e sottoscritto anche da me. Li abbiamo unificati e trovato un testo condiviso. Si tratta di 21 punti in cui le vittime hanno supporto maggiore, sostegno legale e psicologico. Fra i punti sono previste inoltre le campagne di sensibilizzazione nelle scuole e il sostegno alle associazioni: il loro lavoro è fondamentale, soprattutto in provincia, non è retorica", ha concluso Battisti. Il segretario provinciale del Pd Frosinone Luca Fantini ha sottolineato come l’obiettivo dell’iniziativa è "far aprire il partito democratico al confronto con le associazioni e la società civile. Noi faremo questa battaglia sul territorio". (segue) (Rer)