Milano: picchiano e violentano donna che li ospita in casa, due arresti (2)

- La donna - stando al suo racconto - aveva accettato di ospitare i due ragazzi per la notte a casa propria rassicurata anche dal fatto che il 24enne Issaoui conosceva i suoi familiari. Una volta nell’appartamento della donna i tre avevano bevuto della birra insieme e fumato il narghilè. Al momento di andare a dormire, Belhat presentatosi alla donna con il nome di “Charaf” le aveva chiesto di aver un rapporto sessuale. La 34enne aveva tentato di allontanare i due da casa sua intimando loro di andarsene. A quel punto “Charaf” sarebbe diventato aggressivo e le avrebbe colpita violentemente con un pugno in faccia, facendole perdere completamente i sensi. La vittima ricordava che, nella stanza, in quel momento, vi era anche “Hamada”. Quando ha ripreso conoscenza si è resa conto di essere stata violentata e ha quindi cercato di prendere il suo cellulare per chiedere aiuto, ma “Charaf” le ha rubato il telefono ed è scappato di casa ed è stato raggiunto poco dopo anche da Issaoui. (Rem)