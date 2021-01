Diritti: Cerquozzi (Pd Frosinone), a un passo da legge contro omotransfobia, evento storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un onore, un piacere e una grande emozione moderare l’iniziativa di questa sera con Alessandro Zan, le associazioni del territorio e la consigliera Sara Battisti". Lo scrive sui social la responsabile provinciale del Pd di Frosinone per i Diritti Francesca Cerquozzi, al termine di un video incontro per discutere del ddl Zan contro omotransfobia, misoginia e abilismo dal titolo "La tutela delle persone sui territori". "Sembra passato un secolo da quando insieme ad Alessandro e tanti altri amici trascorrevamo serate a parlare di questi temi. Sembrava impossibile e invece siamo ad un passo da un evento storico che cambierà per sempre il nostro Paese: l’approvazione della legge contro omotransfobia, misoginia e abilismo. Segno che la politica può fare grandi cose quando cammina sulle gambe di donne e uomini coraggiosi che accettano sfide rivoluzionarie - continua l'esponente dem -. Grazie al mio Partito che senza esitazione ha abbracciato il tema dei Diritti e della vita di tutti. Compito nostro è fare in modo che sul territorio cresca la consapevolezza che non si può più tornare indietro e che è giunto il tempo della libertà, come testimonia la partecipazione straordinaria all’iniziativa del Partito democratico federazione Frosinone di questa sera. Per noi questa sera è un punto di partenza", ha concluso Cerquozzi. (Rer)