Covid: Dori (M5s), su siringhe polemica strumentale, cittadini lombardi meritano sanità adeguata

- "La polemica sulle siringhe cavalcata dalla Lega è semplicemente l'ennesimo tentativo messo in campo dal Carroccio per cercare di difendere una giunta lombarda che continua a dimostrare giorno dopo giorno tutta la sua inadeguatezza". E' quanto affermato, in una nota, dal deputato del Movimento 5 stelle Devis Dori. "Sostenere che la struttura commissariale abbia inviato siringhe inadatte e che quindi non sia possibile procedere con le vaccinazioni è frutto della loro fantasia, considerato che le altre Regioni stanno procedendo col piano di vaccinazioni più rapidamente della Lombardia. I cittadini lombardi - conclude - non possono continuare a pagare le conseguenze delle incapacità della giunta lombarda". (Com)