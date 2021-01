Usa-Italia: Pompeo, Di Maio nostro grande amico e partner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha rivolto un messaggio di ringraziamento su Twitter al ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e all'ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti, Armando Varricchio. "Ministro Di Maio e ambasciatore Varricchio, siete stati grandi amici e partner per l'America!" scrive Pompeo. Il messaggio si inserisce in una serie di tweet in cui il capo della diplomazia di Washington ringrazia i colleghi di altri Paesi con cui ha lavorato durante l'amministrazione Trump, oltre a ricordare alcuni traguardi raggiunti con le attività e le missioni diplomatiche nel corso del suo mandato. (Nys)