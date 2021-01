Algeria: Banca mondiale, prevista crescita economica del 3,8 per cento nell’anno in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria potrebbe registrare nel 2021 una crescita economica intorno al 3,8 per cento rispetto alla contrazione del 6,5 per cento dell'anno appena concluso. È quanto emerge dal rapporto "Global economic prospects" pubblicato oggi dalla Banca mondiale. In base alle proiezioni fornite dall’organizzazione con sede a Washington, l’economia dell’Algeria potrebbe assistere ad una crescita del 2,1 per cento nel 2022. (Nys)