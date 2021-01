© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla Regione Lazio 30 milioni di euro per potenziare il trasporto pubblico di cui 11 milioni per Atac per aiutare la ripresa della scuola in presenza. Anche su questo faremo la nostra parte. Grazie a prefetti e amministratori dei territori, con la collaborazione possiamo fronteggiare la pandemia". Lo scrive su Twitter il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Com)