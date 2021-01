Scuola. Ingressi scaglionati, orario ridotto e più trasporti: pronto il rientro nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio il piano dei trasporti, in vista del rientro a scuola l'11 gennaio è pronto e sarà messo in atto per garantire la sicurezza dei cittadini e il necessario adeguamento dell'offerta di trasporto pubblico. Inoltre, l'orario delle lezioni, come era stato anticipato nei giorni scorsi, sarà ridotto da 60 a 45-50 minuti con ingressi scaglionati confermati ma con percentuali diverse per limitare gli afflussi nelle scuole: il 60 per cento degli studenti degli istituti superiori entrerà alle 8, il restante 40 per cento alle 10. Il piano di rientro è stato confermato stamattina dal tavolo della prefettura di Roma e sarà contenuto in uno specifico provvedimento redatto dal questore Carmine Esposito. In particolare, sui trasporti, l'assessore alla Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri spiega che "per far fronte al necessario aumento dell'offerta, è stato attivato un grande investimento da 30 milioni di euro, tenendo conto di tutto il sistema del trasporto pubblico dei territori regionali. Questo investimento consentirà di coprire anche tutto il fabbisogno, pari a 11,5 milioni di euro, richiesto da Atac per potenziare il servizio a Roma".Per quanto riguarda i numeri del piano trasporti nel Lazio: "la gara Cotral, conclusa con l'individuazione dei soggetti privati vincitori, consentirà di avere fino a 500 corse aggiuntive al giorno con 400.000 posti aggiuntivi al mese, calcolando il coefficiente di riempimento mezzi al 50 per cento - spiega ancora l'assessore Alessandri -. Sono già attive le prove tragitto degli operatori privati, mentre il servizio effettivo partirà appunto dal giorno di riapertura delle scuole, con gli orari di entrata scaglionati alle 8 e alle 10. La gara che Astral ha affidato, per rafforzare le penetrazioni su Roma del trasporto extraurbano, in accordo con Roma Agenzia per la mobilità e Atac, e con il coordinamento degli assessorati e delle direzioni trasporti di Regione e Comune, assicurerà - continua l'assessore - una disponibilità aggiuntiva fino a 500 bus turistici,150 nel solo Comune di Roma, in grado di sviluppare fino a 1.100 corse aggiuntive al giorno, per un totale di 880.000 posti mese in più. Inoltre, la gara di Astral, consentirà di coprire anche il potenziamento del servizio urbano degli enti locali che ne faranno richiesta", conclude l'assessore regionale.Infine, nel Lazio parte il progetto "Scuola sicura" che prevede il tampone rapido gratis e senza prescrizione medica per gli studenti dai 14 ai 18 anni. Come anticipato nelle scorse settimane da Agenzia Nova per gli studenti di scuola superiore del Lazio sarà possibile accedere al servizio di test per la ricerca del Covid gratuitamente. A confermarlo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che spiega: "Già oggi tutto il personale scolastico può fare i tamponi gratuiti prenotandosi online nei drive in, ma ora parte Scuola sicura rivolto agli studenti e alle studentesse. Tutti possono prenotarsi anche senza il certificato medico per fare il tampone veloce nella rete dei drive in della regione, perché è importante tornare nelle classi ma bisogna tornare con il massimo livello di sicurezza". (Rer)