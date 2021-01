Venezuela: nuovo presidente parlamento promette riconciliazione, ma oppositori paghino per reati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voi siete qui grazie alla voce del popolo del Venezuela, che si è espresso in modo libero e democratico, così come sono stati qui per cinque anni, sempre grazie al voto del popolo del Venezuela, coloro che sono venuti per tradire la voce di chi li aveva eletti", ha detto il nuovo speaker dell'An al cospetto di 23 esponenti del copro diplomatico accreditato, e dieci ambasciatori. "Riconciliazioni sì, ma senza amnesia, perdono sì ma senza dimenticare", ha aggiunto. "Ci sono reati che non possono essere perdonati e che devono essere pagati. Si è trattato di reati contro le nostre donne, i nostri lavoratori, bambini e bambine", ha aggiunto. (segue) (Vec)