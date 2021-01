Venezuela: nuovo presidente parlamento promette riconciliazione, ma oppositori paghino per reati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Rodriguez, i fondi rubati "al popolo" si trovano in conti bancari di oppositori come Carlos Vecchio, Leopoldo Lopez, Antonio Ledezma, Julio Borges lo stesso Juan Guaidó con il fratello. Oppositori che disporrebbero di residenze in quartieri altolocati di Bogotà (Colombia) e Madrid (Spagna). Città, ha aggiunto, nelle quali hanno speso i soldi in "case, automobili, superalcolici e prostitute". Tra gli altri reati attribuiti alle precedenti opposizioni parlamentari, Rodriguez ha citato il "furto" degli asset della compagnia energetica Citgo, filiale delle Pdvsa (Petroleos de venezuela) negli Stati Uniti, e dell'azienda Monomeros, in Colombia. Al tempo stesso sono stati evocati i presunti progetti di colpo di stato con attacchi personali a Maduro e alla moglie Cilia Flores, oltre che alla Fozra armata nazionale. (segue) (Vec)