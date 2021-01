Francia: Macron promette riforma su mantenimento figli di genitori separati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso una riforma del mantenimento di figli dei genitori separati che permetterà la copertura da parte dello Stato degli assegni che ancora non sono stati versati. Il dossier "era un continente nascosto" ha detto Macron durante una visita al Fondo assegni familiari (Caf) di Tours, a ovest della Francia. Questa situazione riguarda 350 mila genitori separati, di cui l'85 per cento sono madri. I pagamenti verranno assicurati dal Caf e dalla Mutua sociale degli agricoltori (Msa). Macron ha spiegato di aver scoperto questa situazione durante la crisi dei gilet gialli. "Abbiamo visto che c'erano molte madri sole sulle rotatorie, che non potevano vivere solo lavorando perché non riuscivano a ricevere le pensioni alimentari non pagate", ha detto Macron.(Frp)