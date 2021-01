Trasporti: assessore Roma, a Calenda dà fastidio nostro lavoro, uomo di mille bugie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Carlo Calenda il nostro lavoro dà troppo fastidio. L’uomo dalle mille bugie e chiacchiere, ma zero euro per Roma: il progetto del tram Termini-Vaticano-Aurelio lo abbiamo adeguato alle nuove norme dopo i soliti 20 anni di abbandono. Se per 'riciclato' intendi il lavoro fatto da noi per rimetterlo in piedi, dopo anni di buio assoluto, non ci fai una bella figura". Lo scrive su Facebook Pietro Calabrese, assessore ai Trasporti di Roma. "Pur di attaccarci fai una gaffe dopo l’altra. Certamente non sai neanche che doveva essere realizzato per il Giubileo del 2000, tant'è vero che esisteva anche un progetto esecutivo pronto per essere costruito. Il perché fu bloccato prova a chiederlo ai tuoi compari del Pd romano - aggiunge -. Di sicuro non riuscirai a bloccare di nuovo la Capitale: né tu, né gli stessi volti noti e stranoti. Dai tuoi commenti è evidente che non sai nulla della macchina amministrativa: questi progetti seguono varie fasi autorizzative, la fase di presentazione al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è solo una delle tante necessarie, ma le immagini correlate sono sempre le stesse - spiega Calabrese -. Dire che anche queste sono riciclate è la prova più evidente del fastidio che ti dà vedere un'amministrazione che continua a recuperare i decenni persi dai tuoi compari. Peccato solo che è anche la tua città, sei una bugia irrefrenabile, si vede che di Roma non te ne importa nulla", conclude. (Rer)