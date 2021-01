Covid: Oms, possibile ritardare somministrazione seconda dose vaccino Pfizer-BioNTech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo consultivo sui vaccini dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha affermato oggi che la seconda dose di vaccino contro il Covid-19 sviluppato da Pfizer-BioNTech potrebbe, in circostanze eccezionali, essere somministrata alcune settimane oltre i 21-28 giorni raccomandati. Per i Paesi che si trovano in circostanze eccezionali relative ai vincoli di fornitura di vaccini e al contesto epidemiologico, potrebbe venire ritardata la somministrazione della seconda dose per alcune settimane, al fine di massimizzare il numero di individui che possono beneficiare della prima dose, come ha spiegato Alejandro Cravioto, presidente del gruppo consultivo strategico di esperti sull'immunizzazione dell'Oms nel corso di una conferenza stampa. (Res)