Usa: “Politico”, Biden pronto a nominare Sherman e Nuland ai vertici della diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, intende completare il giro di nomine nel campo della diplomazia scegliendo Wendy Sherman e Victoria Nuland, rispettivamente, come vicesegretario di Stato e sottosegretario di Stato per gli Affari politici. Questo farebbe di loro i numeri due e tre della diplomazia di Washington, nel dipartimento affidato alle cure di Anthony Blinken. E’ quanto riferisce il sito “Politico”, citando due fonti informate sulla vicenda. Si tratta in entrambi casi di figure diplomatiche di lungo corso. Nuland, classe 1961, dovrebbe essere richiamata dal pensionamento per ricoprire l’incarico. È stata portavoce del dipartimento di Stato, rappresentante permanente degli Stati Uniti presso la Nato, massimo rappresentante diplomatico degli Usa presso l'Unione Europea e sottosegretario di Stato con delega agli Affari europei e Euroasiatici. Sherman fu tra i negoziatori chiave dell'accordo sul nucleare iraniano pattuito dall’amministrazione di Barack Obama nel 2015, da cui l’attuale presidente Donald Trump ha deciso di uscire a maggio del 2018.(Nys)