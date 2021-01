Covid: Arcuri, confido in 235mila italiani vaccinati entro fine giornata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento in Italia sono state fatte 221.900 vaccinazioni, la giornata è ancora lunga e in molti luoghi del nostro Paese si vaccina fino a tarda sera. Io confido che potremmo arrivare a fine giornata ad almeno 235mila italiani vaccinati". Lo ha affermato il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, intervenendo al Tg1. "E' un numero che ci soddisfa. Siamo secondi in Europa solo dopo la Germania. Riteniamo che quest'accelerazione - ha aggiunto - debba continuare se non ulteriormente incrementarsi". (Rin)