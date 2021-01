Scuola: Ronzulli (FI), compromesso su salute studenti è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scuola è stata trattata come la sorella povera in questa pandemia, è stata la prima a chiudere e l'ultima a riaprire, dimenticando che parliamo del futuro dei nostri ragazzi. Il balletto sulla data per la riapertura dimostra che non c'è alcuna strategia, il governo non ha le idee chiare e non è riuscito ad approntare neanche un piano per garantire la sicurezza dei trasporti". Lo ha detto al Tg4 Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato. "Durante l'ultimo consiglio dei ministri, come sempre svoltosi con il favore delle tenebre, non hanno fatto altro che litigare. In conclusione - ha sottolineato Ronzulli - hanno semplicemente rimandato la riapertura di soli quattro giorni scegliendo di fare un compromesso sulla salute dei nostri ragazzi e questo è inaccettabile, perché sulla sicurezza sanitaria non c'è compromesso che tenga". (Rin)