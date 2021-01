Golfo: Banca mondiale, economia crescerà dell’1,6 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dei Paesi del Golfo crescerà dell’1,6 per cento nel 2021, dopo una contrazione del 5,7 per cento nel 2020. Lo scrive la Banca mondiale (Bm) nel rapporto "Global economic prospects" pubblicato oggi. In base alle proiezioni, l’economia dei Paesi produttori di petrolio crescerà nel 2022 del 2,7 per cento. La Banca mondiale ha rivisto al ribasso dell’1,6 per cento le stime per il 2020 rispetto al precedente rapporto segnalando anche uno scostamento negativo dello 0,6 per cento delle proiezioni relative al 2021. Secondo la Banca mondiale, la crescita della produzione del settore petrolifero continua ad essere vincolato dagli impegni dell'accordo Opec + per il taglio della produzione di petrolio. Nel rapporto si legge che nonostante la sottoregione del Consiglio di cooperazione del Golfo abbia registrata una modesta ripresa dell’attività nel secondo semestre 2020, le condizioni economiche restano fragili. Secondo il rapporto, la Banca mondiale stima che la produzione in Medio Oriente e Nord Africa (Mema) si sia contratta del 5 nel 2020, soprattutto a causa delle serrate legate al contenimento della pandemia di Covid-19 aggravate dal forte calo dei prezzi del petrolio e della domanda di petrolio. Questa contrazione si aggiunge alla crescita già rallentata nella regione e aggrava le perdite di reddito pro capite pre-pandemiche. A livello macroregionale, la crescita dovrebbe migliorare fino a un modesto 2,1 per cento nel 2021, con una messa sotto controllo della diffusione della pandemia ed un allentamento delle restrizioni. “La pandemia, tuttavia, dovrebbe lasciare cicatrici economiche durature nella regione e frenare la crescita potenziale”, precisa la Banca mondiale.(Nys)