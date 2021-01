Cultura: Franceschini, al via a Taranto la Soprintendenza del patrimonio subacqueo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di una procedura di interpello, il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini ha nominato Barbara Davidde a capo della Soprintendenza nazionale del patrimonio subacqueo. Lo rende noto un comunicato del Mibact. Istituita a fine 2019, la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, con sede a Taranto e due centri operativi a Napoli e Venezia, cura lo svolgimento delle attività di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo. Nel territorio della provincia di Taranto, il soprintendente svolge anche le funzioni spettanti ai soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio. "L'archeologia subacquea - ha dichiarato il ministro Franceschini, in occasione dell'insediamento del Soprintendente - è uno dei settori di ricerca più importanti del nostro Paese. Siamo un Paese circondato dal mare e abbiamo un ricco patrimonio culturale sommerso che va ancora studiato, salvaguardato e valorizzato. Con la nomina della Soprintendente Davidde, a cui faccio gli auguri per l'importante compito che è chiamata a svolgere, le operazioni di tutela e le attività di ricerca troveranno nuovo impulso e nuovo slancio".(Com)