Maltempo: Città metropolitana Roma, al lavoro su strade provinciali raccomandiamo prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento viabilità di Città metropolitana di Roma "è impegnato giorno e notte per monitorare la situazione maltempo che sta causando molti disagi sulle strade provinciali. Impegnate le pattuglie della Polizia metropolitana in costante collegamento con la sala operativa". Lo si legge in una nota di Città metropolitana Roma. Tutto il Dipartimento viabilità "sta seguendo costantemente la situazione: le ditte incaricate stanno continuando a lavorare -continua la nota- per togliere neve dalle strade di accesso, si raccomanda prudenza". Ripristinata la viabilità sulla strada di San Vittorino-Canterano. Più critica la situazione sulla Allumiere-Tolfa dove si sta intervenendo per mettere in sicurezza la strada. Per una frana sulla Empolitana II, il Dipartimento ha imposto la chiusura di una delle due corsie; si può percorrerla ad una sola corsia. La Polizia metropolitana sta verificando lo stato della Sp 12b per una frana e sta facendo defluire il traffico a senso unico alternato. La Sp 40b Fontana Nuova Moletta è chiusa al Km 0,700. Difficoltà e traffico deviato a Torrita Tiberina a causa di uno smottamento di una strada principale; segnalazioni di alcune frane nel territorio comunale di Civitella San Paolo sulla Sp 19/a nei pressi del Monastero di Santa Scolastica in direzione Nazzano. Segnalata una frana anche a Filacciano sulla Sp 20/a. Esondato un fosso a ridosso della Sp 31/b, si prevede chiusura della strada, smottamento pericoloso sulla Sp Tiberina km 29 circa, tra Meana e Nazzano. Infine a Trevignano sono stati rimossi massi, tagliata una pianta ed ora la strada è percorribile. (segue) (Com)