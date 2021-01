Maltempo: Città metropolitana Roma, al lavoro su strade provinciali raccomandiamo prudenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in contatto con i sindaci del territorio metropolitano per intervenire nelle situazioni più critiche". Lo dichiara nella nota Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana di Roma. "Il nostro Dipartimento della Protezione civile ha soddisfatto fino ad ora le richieste di 40 Comuni a cui verranno destinati interi bancali di sale. La distribuzione è già iniziata presso i depositi di Marano, sulla Sp Palombarese, Ariana, Marino e Tolfa, in modalità scaglionata per evitare assembramenti. Raccomando molta prudenza sulle strade provinciali in questi giorni di maltempo. E' stato attivato un tavolo di emergenza permanente, coordinato dal vice Sindaco Teresa Zotta, assieme ai consiglieri delegati Marco Tellaroli e Carlo Caldironi, costituito dal Dipartimento viabilità, Protezione civile e polizia metropolitana. (Com)