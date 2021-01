Brexit: pescatori spagnoli stimano perdite per 54,3 milioni di euro in 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione spagnola della pesca (Cepesca) ha stimato perdite per 54,3 milioni di euro e 4.318 tonnellate delle principali specie nei prossimi cinque anni dopo l'accordo raggiunto in extremis con il Regno Unito nell'ambito delle trattative sulla Brexit. "L'impatto della perdita di oltre 54,3 milioni di euro è importante per le famiglie degli armatori, dei membri dell'equipaggio, dei lavoratori a terra e per i posti di lavoro indiretti generati dalle 88 navi del censimento della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (Neafc) e dalle quattro zone di pesca del merluzzo nelle Svalbard e che hanno un porto base in Galizia, Cantabria e Paesi Baschi", ha affermato il generale della Cepesca, Javier Garat. L'associazione ha avvertito che queste cifre potrebbero essere aumentate se i totali ammissibili di cattura (Tac) attualmente provvisori per molte di queste specie venissero ridotti nei prossimi negoziati tra il Regno Unito e l'Ue. (Spm)