Roma: Raggi, borghetto dei Fornaciari a Valle Aurelia piccolo gioiello riqualificato

- "Il borghetto dei Fornaciari a Roma, a Valle Aurelia, è un piccolo gioiello che abbiamo recuperato e riqualificato. Qui sembra che il tempo si sia fermato: un paese all'interno della città". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi spiegando delle immagini. "Quello che vedete nelle immagini è frutto di un importante lavoro realizzato dal Municipio XIV, anche grazie al fondamentale sostegno dei comitati di quartiere e delle cooperative. Abbiamo rifatto le strade del borgo e recuperato i sanpietrini di via delle Ceramiche. Abbiamo poi realizzato nuovi marciapiedi e ripristinato l'illuminazione pubblica in tutte le vie - aggiunge -. Sono inoltre in aggiudicazione i lavori per oltre 3 milioni per rifare il sistema di smaltimento delle acque piovane e per ripristinare il manto stradale in sanpietrini di tutta via di Valle Aurelia. Siamo al lavoro anche per recuperare la Casa del Popolo, ristrutturarla e riconsegnarla al più presto ai cittadini della zona. Una serie di interventi che stiamo portando a termine per dare nuova vita a questo luogo", conclude. (Rer)