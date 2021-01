© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha convocato per domani mattina alle 10 le Regioni per un aggiornamento sugli operatori sanitari nell'ambito del piano di vaccinazione. Parteciperanno all'incontro anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri.(Rin)