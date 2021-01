Germania: Covid, per Sahin (Biontech) dosi vaccino saranno sufficienti entro l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato dell'azienda per le biotecnologie tedesca Biontech, Ugur Sahin, si è detto fiducioso che le dosi del vaccino contro il coronavirus sviluppato dalla sua azienda con la casa statunitense Pfizer saranno rese disponibile in quantità sufficienti entro l'anno. In particolare, Sahin ha dichiarato: “Entro l'estate possiamo produrre dosi sufficienti di vaccino”. Come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”, per l'Ad di Biontech, l'obiettivo è “poter vaccinare tutti coloro che lo desiderano”(Geb)