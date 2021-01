Puglia: Emiliano, fino a venerdì 15 scuole in didattica digitale integrata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emiliano ha aggiunto: "Com'è noto il governo la notte scorsa ha cambiato alcuni dei criteri per le zonizzazioni gialla-arancione-rossa, rendendoli più stringenti e valutando una situazione di rischio talmente preoccupante da richiedere un simile provvedimento. La scelta della Didattica digitale integrata va incontro anche alle richieste di tutte le rappresentanze sindacali della scuola che per la prima volta si sono espresse all'unanimità in tal senso". Infine il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha concluso il suo intervento ed ha affermato in calce al suo intervento: "Rimane ferma la possibilità per i bisogni speciali e altre situazioni di necessità di richiedere la didattica in presenza secondo le modalità previste dall'ordinanza". (Ren)