- In Germania verrà prorogato il regime di restrizioni per contenere il coronavirus fino al 31 gennaio. Lo ha annunciato la cancelliera tedesca Angela Merkel, dopo la riunione con i primi ministri dei Laender. Le misure restrittive verranno inasprite, anche in merito agli spostamenti. (Geb)