Ambiente: Ghera (Fd'I), scongiurare nucleare nel viterbese per tutelare il territorio

- "Desta forte preoccupazione la notizia che, in base alla Carta nazionale delle Aree potenzialmente idonee alla localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, siano stati individuati nel territorio viterbese addirittura 22 possibili idonei siti di stoccaggio di scorie nucleari (sui 67 previsti in totale). Una operazione di grave impatto ambientale che va scongiurata per tutelare un territorio con eccellenze ambientali e agricole come quello della Tuscia". Lo dichiara in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. (Com)