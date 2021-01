Regno Unito: Johnson, "oltre un milione di persone infette" nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una conferenza stampa tenuta questo pomeriggio, il primo ministro britannico Boris Johnson ha spiegato il senso delle misure restrittive annunciate nella serata di ieri con un messaggio televisivo alla nazione, affermando che ad oggi vi sarebbero nel Paese "oltre un milione di persone infette" con il Covid-19, circa una ogni 50. Secondo dati spiegati dai due principali consiglieri medici e scientifici del primo ministro, Chris Whitty e Patrick Vallance, la nuova variante starebbe "decollando" nel circondario di Londra e nel sud-est dell'Inghilterra, diffusione che avrebbe giustificato l'introduzione di tali misure e la rapida chiusura delle scuole. Il primo ministro ha ribadito di aspettarsi, salvo stravolgimenti, di allentare alcune misure entro la metà di febbraio, ma ha sottolineato come "ci siano molti caveat in questa affermazione". Johnson ha inoltre dato aggiornamenti sul numero delle vaccinazioni, annunciando che 1,1 milioni di persone hanno già ricevuto la prima dose nella sola Inghilterra (1,3 in tutto il Regno Unito), ribadendo l'intenzione di vaccinare tutte "le categorie a rischio" entro la metà di febbraio, annunciando inoltre l'intenzione di fornire agevolazioni (come ad esempio l'accesso gratuito ai siti utilizzati per fare lezione universitaria o scolastica) agli studenti che a partire da oggi sono stati costretti alla didattica a distanza.(Rel)