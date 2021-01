Covid: Fondazione Einaudi, aprire a somministrazione vaccini dai privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In considerazione del fatto che ad oggi l'Italia ha vaccinato meno di 200mila persone a fronte delle 940mila dosi di vaccino consegnate al nostro Paese (470+470), non si comprenderebbe se non per mero ideologismo il mancato coinvolgimento delle strutture private nella somministrazione delle fiale. Farmacie, centri clinici, per le analisi e medicina del lavoro, sono canali attrezzati e sicuri per moltiplicare le vaccinazioni". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla Fondazione Luigi Einaudi. "Altro aspetto da non escludere a priori è quello, da qui a qualche tempo, di prendere in considerazione anche l'opportunità di fornire il vaccino, per chi lo vuole, a pagamento. Infatti è del tutto evidente che la questione dell'approvvigionamento è rilevante ma ancor più drammatico è l'aspetto della distribuzione e della somministrazione del vaccino, due fasi che vede l'Italia in chiaro affanno. Fermo restando il principio della somministrazione gratuita a tutti, i vantaggi per ogni dose di vaccino acquistata sarebbero molteplici: minore spesa per il servizio sanitario nazionale; possibilità per lo Stato di incassare delle somme da investire nell'acquisizione di altre dosi di vaccino per le fasce più deboli; maggiore immunità di gregge e possibilità di smaltire le lunghe code di cittadini in attesa di essere vaccinati. Davvero non si comprendono le ragioni - conclude la nota - di un pregiudizio meramente ideologico alla proposta, di ispirazione liberale, avanzata dalla Fondazione Luigi Einaudi".(Com)