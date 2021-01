Municipio Roma VII: De Priamo-Giuliano (Fd'I), bocciatura bilancio conferma fallimento Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La bocciatura del bilancio capitolino da parte della maggioranza, oltre che dalle opposizioni in municipio VII rappresenta un chiaro ed ennesimo segnale del fallimento della Raggi e della sua giunta". Lo dichiarano in una nota Andrea De Priamo, capogruppo Fratelli d'Italia in Campidoglio e Fulvio Giuliano, capogruppo nel Municipio VII. "La maggioranza del municipio si è finalmente resa conto di quanto già da tempo denunciamo come opposizione. La Raggi si preoccupa di Roma? Non sembrerebbe. Diminuire del 30/40 per cento i fondi destinati al nostro Municipio è da irresponsabili", concludono. (Com)