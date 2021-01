Ambiente: Coldiretti Lazio, preoccupazione per i 22 potenziali siti per nucleare a Viterbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preoccupa la mappa delle aree che potrebbero ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi italiani. La "Cnapi", ovvero la Carta delle aree potenzialmente idonee appena pubblicata, ne individua 67 in tutta Italia, 22 delle quali si trovano nel Lazio e tutte in provincia di Viterbo. "È fondamentale avviare un processo trasparente per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi. Una scelta che deve tutelare innanzitutto la vocazione dei territori". Lo dichiara in una nota il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri. "Il sistema agricolo del Lazio rappresenta una grande risorsa con la qualità e le tradizioni della sua agricoltura. La nostra regione è al quinto posto in Italia per numero di marchi di indicazione geografica, con 65 riconoscimenti ed è il primo anello di una filiera agroalimentare che comprende la trasformazione alimentare". (segue) (Com)