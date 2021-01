Ambiente: Coldiretti Lazio, preoccupazione per i 22 potenziali siti per nucleare a Viterbo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di 36 marchi ottenuti nel comparto vini e 29 in quello food - spiega Granieri -. Riconosciute 30 Dop per i vini e 6 Igp. Nel settore food invece i marchi sono 29, 16 Dop, 11 Igp e 2 Stg. Oltre 68 mila aziende agricole sono presenti sul territorio regionale con una superficie agricola utilizzata (Sau) che ammonta ad oltre 622 mila ettari e rappresenta circa il 36 per cento dell’intera superficie regionale. I produttori agricoli aderenti al circuito delle Ig sono oltre tremila, in aumento del 16 per cento rispetto all’anno precedente, mentre gli allevatori sono oltre duemila, in crescita del 10 per cento". (segue) (Com)