Germania: Merkel, blocco generale contro il Covid prorogato al 31 gennaio, restrizioni inasprite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una decisione “difficile, ma necessaria”, come sottolineato da Merkel, il governo federale e i Laender hanno concordato che asili nido, scuole e università rimarranno chiuse. La disciplina di dettaglio spetterà ai Laender. Per chi entra in Germania da zone a rischio coronavirus, è in corso di valutazione una strategia a doppio test. Un primo esame dovrà essere effettuato all'arrivo e un secondo dopo cinque giorni. Per quanti si recano in territorio tedesco, rimane in vigore l'obbligo di quarantena di dieci giorni, riducibili della metà qualora dopo cinque giorni si effettui un esame per il Covid-19 con esito negativo. Per sostenere le imprese e quanti sono interessati dal lokcdown, ha proseguito Merkel, il governo federale e i Laender stanno studiando ulteriori aiuti rapidi all'economia. La cancelliera ha infine dichiarato che il 25 gennaio prossimo terrà una videoconferenza con i primi ministri dei Laender al fine di valutare l'efficacia del blocco generale e deciderne gli sviluppi futuri. (Geb)