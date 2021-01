Lombardia: Toninelli (M5s) Lega e centrodestra responsabili fallimento modello sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sfiduciando l’assessore Gallera che più doveva fare e che invece meno ha fatto in questo anno di pandemia, il centrodestra a guida leghista ha finalmente riconosciuto il fallimento della sua gestione sanitaria regionale. Ma questa tardiva ammissione non basta, perché ora questi signori devono dirci come e in che tempi intendono rimediare al loro disastro nella gestione e organizzazione della sanità lombarda". Lo dichiara il senatore M5s Danilo Toninelli. "Perché su questo non abbiamo ancora sentito una sola parola. La drammatica verità - sottolinea Toninelli - è che se anche decidessero di smantellare il fallimentare modello lombardo che dà ai privati e toglie al pubblico sarà ben difficile vederne gli effetti in tempi rapidi. E col Covid che uccide ancora centinaia di italiani al giorno e con la campagna vaccinale di massa vicina a partire temo per la Lombardia il peggio debba ancora venire. Con tutto il suo carico di responsabilità sulle spalle dei politici del centrodestra la governano la regione da decenni".(Com)