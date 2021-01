Covid: funzionari cinesi non hanno ancora concesso permessi per arrivo squadra Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) diretta in Cina per esaminare le origini del Covid-19 non ha ancora ottenuto i permessi necessari per l’ingresso nel Paese. Lo ha dichiarato oggi il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una conferenza stampa. “Oggi abbiamo appreso che i funzionari cinesi non hanno ancora finalizzato i permessi necessari per l'arrivo della squadra in Cina. Sono molto deluso da questa notizia dato che due membri avevano già iniziato i loro viaggi e altri non sono potuti partire all'ultimo minuto", ha dichiarato il direttore generale dell’Oms. “Sono stato in contatto con alti funzionari cinesi e ho chiarito ancora una volta che la missione è una priorità per l'Oms e il team internazionale", ha aggiunto.(Res)