Covid: Piemonte, somministrate altre 4.408 dosi di vaccino, in totale sono oltre 22 mila

- Procede, in Piemonte, regolarmente la vaccinazione del personale sanitario (in totale sono 195.000 le persone interessate nella prima fase, 120 mila personale delle Aziende Sanitarie ed il restante dipendenti ed ospiti delle Rsa). Oggi, infatti, sono state vaccinate altre 4.408 persone. In totale, in Piemonte, sono state somministrate 22.203 dosi, pari al 54,3% delle 40.885 della prima fornitura. Lo comunica l’Unità di Crisi della Regione (il dato è delle ore 17:31). Nel frattempo, l'azienda produttrice ha recapitato oggi sul territorio piemontese parte della seconda fornitura, ovvero 20.000 dosi. Le restanti 20.000, per ragioni logistiche di Pfizer, saranno consegnate giovedi 7 gennaio. (Rpi)