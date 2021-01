© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia locale VIII Gruppo Tintoretto oggi alle 16.30 è intervenuta in via Ansaldi, a Roma, per una donna di 79 anni a terra priva di vita, presumibilmente gettatasi dal quinto piano di uno stabile. Sul posto per accertamenti gli agenti della polizia locale del Nae, Nucleo assistenza emarginati, oltre al personale del 118 e della polizia di Stato che sta svolgendo le indagini del caso. (Rer)