Emirati: Banca mondiale, economia crescerà dell’1 per cento nel 2021

- L’economia degli Emirati Arabi Uniti crescerà dell’1 per cento nel 2021 dopo una contrazione del 6,3 per cento nel 2020. Lo scrive la Banca mondiale (Bm) nel rapporto "Global economic prospects" pubblicato oggi. Nel rapporto odierno l’organizzazione con sede a Washington ha rivisto al ribasso rispettivamente dell’1,8 per cento e dello 0,4 per cento le stime per il 2020 e le proiezioni per il 2021 rispetto al rapporto pubblicato lo scorso giugno.(Nys)