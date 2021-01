Kuwait: Banca mondiale, prevista lieve crescita dello 0,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’emirato del Kuwait registrerà una lieve crescita dello 0,5 per cento nel 2021. È quanto emerge dal rapporto "Global economic prospects" pubblicato oggi dalla Banca mondiale. La proiezione per il 2021 giunge dopo stime di crescita particolarmente negative per l’anno appena trascorso con l’istituto di credito che ha stimato una contrazione dell’economia kuwaitiana del 7,9 per cento per il 2020. Le proiezioni per il 2022 prevedono per il Kuwait una crescita del 3,1 per cento. Nel rapporto la Banca mondiale ha rivisto al ribasso le stime per il 2020 (-2,5 per cento) e le proiezioni per il 2021 (-0,6 per cento) rispetto al rapporto pubblicato lo scorso giugno 2020.(Nys)