Roma: palazzo trema e rischia di crollare, evacuate famiglie in via Sicilia

- Un forte tremore è stato avvertito dai residenti di un palazzo di cinque piani in via Sicilia 186 a Roma. Subito dopo sono state notate anche grosse crepe alle pareti e, per questo, è stato lanciato l'allarme. I vigili del fuoco hanno riscontrato una instabilità statica sulle strutture portanti, considerata tanto grave da rendere estremamente possibile un crollo. Per questo tutte le famiglie sono state fatte evacuare. Molti dei residenti, però, erano già in strada. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Trevi che hanno chiuso la strada e stanno fornendo assistenza alloggiativa alle diverse persone residenti nel palazzo. (Rer)