Albania: premier Rama attacca presidente Meta, "uso strumentale" del rapporto Ocse su immigrazione intellettuale

- Il premier albanese Edi Rama ha commentato il rapporto pubblicato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), in cui l'Albania risulta al quarto posto al mondo per la partenza di persone con elevate competenze e all'ottavo posto per il tasso di migrazione degli intellettuali. Rama su Twitter si è soffermato sulle parole del presidente Ilir Meta che ha definito i dati come un "record negativo" per il Paese. Il capo del governo di Tirana ha quindi accusato il capo dello Stato nonché fondato del Movimento socialista per l'integrazione (Smi) di volere fare propaganda del rapporto Ocse. “Un rapporto con i dati di 5-6 anni fa, utilizzato per scopi politici contro il governo oggi dal presidente della Repubblica, è l'argomento per cui gli albanesi il 25 aprile dovrebbero cacciare dall'ente politico albanese l'impresa privata dello Smi!", ha scritto Rama. (Alt)