Scuola: Azzolina, riparte il 7 gennaio, per superiori l’11

- Sulla riapertura degli istituti “facciamo chiarezza: il 7 si ritorna a scuola e questa data è confermata”. Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervenendo a Rai news24. “Ritornano in classe 5 milioni di studenti del primo ciclo mentre l’11 gennaio è stato autorizzato l’ingresso anche per gli studenti delle scuole superiori, con una percentuale del 50 per cento in presenza”. Si è deciso l’11 “perché attendiamo i monitoraggi regionali” forniti dall’Istituto superiore di sanità, “e se ci sono Regioni con alti contagi capisco che ci siano difficoltà, ma la scuola dovrebbe essere l’ultima a chiudere”. Dove invece la situazione è migliore, “le scuole devono restare aperte”. (Rin)