Iraq-Iran: consigliere premier iracheno sotto attacco per osservazioni critiche sul generale Soleimani

- Hosham Dawod, consigliere del primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi, è finito sotto i riflettori per una serie di osservazioni relative al comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana, Qasem Soleimani, giudicate offensive da una parte dell’opinione pubblica sciita. In un’intervista trasmessa dall’emittente britannica “Bbc” in occasione del primo anniversario della morte di Soleimani avvenuta in un attacco Usa presso l’aeroporto di Baghdad il 3 gennaio 2020, Dawod aveva dichiarato: “Soleimani pensava di non essere solo un coordinatore dell'Iraq, si credeva sicuramente responsabile per l'Iraq. Per questo entrava e usciva quando voleva dal Paese”. Secondo Dawod, i principi fondanti dello Stato iracheno non erano nelle priorità di Soleimani, ed è per questo che al suo successore Ismail Qani, il governo iracheno ha richiesto il visto per poter entrare in Iraq. In base a fonti del governo iracheno, il premier Kadhimi avrebbe ordinato di sollevare Dawod dall’incaricato di consigliere. A seguito delle critiche, Dawod ha diffuso un comunicato stampa scusandosi con tutti coloro che hanno frainteso le sue parole. (segue) (Res)