Iraq-Iran: consigliere premier iracheno sotto attacco per osservazioni critiche sul generale Soleimani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Dawod sono state fortemente criticate dagli esponenti politici sciiti filo-iraniani. Ahmed al Assadi, potente deputato filo-iraniano, ha dichiarato in un comunicato stampa che il generale Soleimani "è entrato ufficialmente e legalmente" nel Paese per "aiutare il suo governo e il suo popolo". "Dov'era questo 'consigliere' quando Soleimani è andato di trincea per difendere l'Iraq fino a versare il suo sangue nel suo aeroporto internazionale?", ha aggiunto. Mehdi al Amerli, membro della commissione Difesa della Camera dei rappresentanti dell’Iraq ha chiesto al primo ministro iracheno Al Kadhimi di licenziare quanto prima il consigliere. Per il deputato Choalane Abou al-Jon, dell'organizzazione Badr, uno degli storici gruppi armati filo-iraniani, Kadhimi "non merita più di restare primo ministro". "Un primo ministro che non si muove e non dice una parola in difesa degli iracheni e degli ospiti iracheni deve dimettersi", ha riferito il parlamentare in una nota. (Res)