Venezuela: Assemblea nazionale approva elezione di Jorge Rodriguez a presidente

- Jorge Rodriguez, già ministro della Comunicazione e vicepresidente nel governo di Nicolas Maduro, è il nuovo presidente dell'Assemblea nazionale (An) del Venezuela. Rodriguez è stato eletto nel corso della prima seduta del nuovo parlamento, frutto delle contestate elezioni legislative tenute il 6 dicembre. Secondo quanto riferito dallo speaker della seduta, il deputato anziano Fernando Soto Rojas, il nuovo presidente è stato eletto "con una evidente maggioranza" al termine di un voto celebrato con alzata di mano: 256 dei 277 deputati sono stati eletti nelle fila del Gran polo patriottico (Gp), la coalizione di forze a sostegno del presidente Maduro. Ad affiancare Rodriguez, in qualità di vicepresidente, ci sarà Iris Varela, Didalco Bolivar come secondo vicepresidente. Rosalba Gil segretaria e Inti Hinojosa come sotto segretaria. L'intera giunta di presidenza è formata da esponenti del Gpp. I venti deputati delle forze opposizioni minoritarie che hanno aderito alle elezioni di dicembre non hanno presentato proposte autonome. (segue) (Vec)