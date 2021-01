Scuola: Azzolina, tutte condizioni per riportare studenti superiori in classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scuola “non ci devono essere battaglie politiche”. Lo ha sottolineato il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervenendo a Rai news24. La scuola, ha chiarito, "si è ben organizzata per la riapertura" e grazie ai prefetti "anche per quel che riguarda l'arrivo alla scuola, come i trasporti". In definitiva "ci sono tutte le condizioni, nella massima serietà, per riportare gli studenti delle superiori a scuola l'11 gennaio". (Rin)